Крупнейшие российские компании представят свои франшизы на конференции в Мурманске

20 Марта 2017 года, 15:50

МУРМАНСК/ 20 марта/ БИ-ПОРТ — Конференция-ярмарка франчайзинга пройдет 24 марта в Мурманске. Участие в ней примут представители органов власти, институтов поддержки малого и среднего предпринимательства, коммерческих структур, общественных организаций Мурманска и области, а также Российской ассоциации франчайзинга и «ГМК «Норильский никель», сообщили в Центре управления проектами.

Свои франчайзинговые концепции представят крупнейшие российские компании. Участники конференции, в свою очередь, обсудят механизмы развития потребительского рынка и рекреационной зоны Кольского полуострова с использованием франчайзинга. Представители Российской ассоциации франчайзинга проведут семинар и расскажут, как использовать франшизы для развития бизнес-среды.