Мурманские власти запретили шествия в центре города

20 Марта 2017 года, 17:12

МУРМАНСК/ 20 марта/ БИ-ПОРТ – Мурманские власти запретили три шествия в центре города, рассказала «Би-порту» активистка Виолетта Грудина. Ранее мурманские общественники направили в администрацию города три уведомления о проведении шествия по центру города. Организаторы заявили в общей сложности 10 тысяч человек. Темой марша был «протест против завышенной стоимости коммунальных услуг, продовольствия и проезда в общественном транспорте».

Акции планировалось провести 24, 25 и 26 марта в разных частях города. 24 марта – от Драматического театра по центральному проспекту до ДК им. Кирова, 25 марта – от гипермаркета «Окей» до ГДЦ «Меридиан», 26 марта – от кинотеатра «Мурманск» по ул. Полярные Зори – Книповича до Драматического театра. Однако, по словам Грудиной, чиновники отказали в согласовании заявленных маршрутов, ответив, что проведение мероприятия по ним создаст неудобства для граждан и нарушит функционирование транспортной инфраструктуры.

«Три одинаковых отказа в проведении шествий по причине того, что они «нарушат функционирование транспортной инфраструктуры» и создадут «неудобства для граждан» - незаконные. В соответствии с правовой позицией Конституционного суда РФ, орган публичной власти не может запретить (не разрешить) проведение публичного мероприятия, - он вправе лишь предложить изменить место и (или) время его проведения, причем такое предложение обязательно должно быть мотивированным», - приводит активистка слова юриста Правозащитного центра «Мемориал» Дениса Шведова.

По его словам, КС указывает, что «в данном решении должны быть приведены веские доводы в обоснование того, что проведение публичного мероприятия не просто нежелательно, а невозможно в связи с необходимостью защиты публичных интересов». Места для таких мероприятий, говорит юрист, не могут быть труднодоступными или сокрытыми от глаз общественности.

В феврале власти города запретили шествие по центральному проспекту Мурманска по тем же причинам.