Областной бюджет выделит почти 25 млн рублей на местные инициативы

20 Марта 2017 года, 16:16

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 20 марта/ БИ-ПОРТ — На поддержку местных инициатив из областного бюджета выделено 24,8 млн рублей, сообщают в региональном правительстве.

Данные были озвучены в ходе заседания конкурсной комиссии по отбору муниципальных образований для предоставления субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на поддержку местных инициатив.

Комиссия утвердила два перечня муниципальных образований в соответствии с набранными баллами: список городских округов и муниципальные районы, а также перечень городских и сельских поселения.

Субсидии коснутся 21 проекта. Общая сумма по заявкам составляет 38,9 млн рублей, из них 7,5 млн — вклад граждан и юридических лиц. Сообщается, что выделенная из бюджета сумма является достаточной для реализации всех заявленных проектов в полной мере.