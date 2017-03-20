Tele2 улучшает качество связи благодаря технологии SON

20 Марта 2017 года, 16:46

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 20 марта/ БИ-ПОРТ — Мобильный оператор Tele2 внедрил в Мурманской области решение SON (Self-Organizing Network). Как сообщают в пресс-службе компании, новая технология позволяет автоматически настраивать работу сети, значительно улучшая качество связи.

Tele2 первой из российских операторов внедрила систему SON во всех регионах присутствия, в том числе в Мурманской области. Технология автоматически анализирует параметры работы сети и оптимизирует взаимодействие базовых станций оператора. Система уменьшает радиус действия перегруженной станции и увеличивает дальность сигнала соседних, гибко перераспределяя мощности и увеличивая пропускную способность каналов связи.

Сообщается, что за несколько месяцев после запуска системы Tele2 улучшила показатели качества связи в масштабах всей России: так, количество голосовых обрывов в сети 3G сократилось в среднем на 25%, а доступность сигнала выросла на 30%. При годовом росте интернет-трафика пользователей пакетных тарифов в 3,5 раза внедренная система позволяет поддерживать среднюю скорость передачи данных в 3G-сети на стабильно высоком уровне.

Кроме того, с помощью новой технологии инженеры Tele2 в режиме реального времени могут управлять инфраструктурой и следить за изменениями трафика, корректируя работу сети для расширения ёмкости и компенсации недостаточного покрытия.