Правительство не поддержало запрет продажи алкоголя в жилых домах

20 Марта 2017 года, 17:00

РОССИЯ/ 20 марта/ БИ-ПОРТ – Правительство не поддержало законопроект, предлагавший запретить розничную торговлю алкогольной продукцией «во встроенных и пристроенных нежилых помещениях многоквартирных жилых домов». Это следует из официального отзыва на проект, с которым ознакомились «Известия».

Указанный законопроект подготовила группа депутатов Госдумы от КПРФ. Они предлагали внести поправки в 171-ФЗ «О госрегулировании производства и оборота этилового спирта...» и дать предпринимателям переходный период — вступление документа в силу предполагалось через 180 дней после его официального опубликования.

«Проект призван снизить шаговую доступность алкоголя для граждан, а также уменьшить количество случаев нарушения лицами, находящимися в состоянии алкогольного опьянения, тишины и общественного спокойствия в жилых зданиях и на прилегающей территории», — уточнялось в пояснительной записке.

Там же было указано, что, по данным МВД России, каждое третье преступление (32,1%), зарегистрированное в 2015 году, было совершено в состоянии алкогольного опьянения.

В правительственном отзыве отмечено, что законодательством не определено употребленное в поправках понятие «встроенные и пристроенные (встроенно-пристроенные) нежилые помещения многоквартирных жилых домов», что уже затрудняет практическое применение нормы.

«Кроме того, алкоголь позволяет небольшим магазинам сохранить рентабельность своей деятельности и реализовывать низкомаржинальные социально значимые товары, такие как хлеб и молоко», — написано в отзыве.

В правительстве считают, что введение запрета на торговлю спиртным в магазинах в жилых домах «несет серьезные риски прекращения деятельности добросовестных хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую деятельность, что может привести к сокращению количества торговых объектов шаговой доступности». Кроме того, снижение числа точек торговли спиртным «может привести к росту потребления нелегального алкоголя (суррогата)».

«Учитывая изложенное, правительство Российской Федерации законопроект не поддерживает», — этими словами заканчивается отзыв.

По данным Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя, в регионах до 85% торговых точек, торгующих алкоголем, приходится на магазины в жилых домах. Спиртное в таких магазинах дороже, чем в сетевом ритейле, примерно на 10%. Это позволяет удерживать более низкие цены на другие категории продуктов. Продажи алкогольных напитков составляют порядка 40–50% от оборота магазинов формата «у дома».

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе