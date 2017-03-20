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Главная » НОВОСТИ » БПК «Североморск» зашёл в порт Кейптауна
 
 
 
 
20 Марта 2017 года, 16:55

БПК «Североморск» зашёл в порт Кейптауна


КЕЙПТАУН/ 20 марта/ БИ-ПОРТ - 20 марта в порт Кейптауна зашел большой противолодочный корабль Северного флота «Североморск» в сопровождении спасательного буксировочного судна «Алтай» и среднего морского танкера «Дубна». Об этом сообщили в российском консульстве в Кейптауне. Деловой заход российских кораблей, выполняющих задачи дальнего похода в Индийском океане, продлится до 23 марта.

Группа российских кораблей выполняет задачи похода в дальней морской зоне с 15 ноября 2016 года. Поход проходит под руководством начальника штаба соединения противолодочных кораблей Кольской флотилии разнородных сил СФ капитана первого ранга Станислава Варика.

На первом этапе плавания их экипажи обеспечили боевую устойчивость корабельной авианосной группы Северного флота во главе с тяжелым авианесущим крейсером «Адмирал флота Советского Союза Кузнецов» во время проведения боевой операции у берегов Сирии.

С 9 по 15 февраля корабль принимал участие в международных военно-морских учениях «Аман–2017», которые проходили в Аравийском море и на береговой базе ВМС Пакистана.

За время плавания экипаж «Североморска» отработал внутрикорабельные учения различной направленности — от борьбы за живучесть на ходу и стоянке до противовоздушной и противолодочной обороны. В Средиземном море и Индийском океане североморцы успешно выполнили задачи поиска иностранных подводных лодок с применением палубной авиации.

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