Более 38 тысяч человек пересекли российско-норвежскую границу в феврале

20 Марта 2017 года, 17:30

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 20 марта/ БИ-ПОРТ – Через государственную границу России с Норвегией и Финляндией в автомобильных пунктах в феврале 2017 года было пропущено 38347 граждан. Из них 17232 человека пересекли российско-финскую границу через АПП Салла и Лотта. В сравнении с январем показатели несколько снизились. Для сравнения в январе показатель составлял 40815 граждан.

По информации, предоставленной «Би-порту» Погрануправлением по Республике Карелия, через АПП Борисоглебск за два месяца прошло 42058 человек, в феврале – 21115. Иностранцы в этом месяце пересекли российско-норвежскую границу 5287 раз, в том числе 3634 въехали в Россию с использованием разрешения на местное приграничное передвижение.

На российско-финской границе пересечений меньше: АПП Салла – 11019 в феврале, из них иностранных – 4414. По итогам двух месяцев сумма составила 23778 граждан, 8741 – иностранных, а также через АПП Лотта – 6213 граждан за прошедший месяц, из них 1071 иностранец. С января по февраль АПП Лотта пересекли 13326 человек, 2285 – иностранных.