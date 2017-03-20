Россияне стали меньше платить за свет и газ

20 Марта 2017 года, 19:00

РОССИЯ/ 20 марта/ БИ-ПОРТ – По данным банка «Русский стандарт», полученным на основе анализа почти миллиона платежей за ЖКУ (исследование имеется в распоряжении «Известий», средний чек в крупнейших регионах России в прошлом году сократился на 10%, однако в ряде субъектов жители смогли урезать расходы на коммуналку на 20–30%.

Традиционно основной статьей расходов на ЖКУ считаются электричество, тепло и водоснабжение. По данным Института народно-хозяйственного прогнозирования РАН, в 2005–2015 годах средняя цена газа выросла в 3,7 раза, а средний тариф на магистральный транспорт газа — в 3,5 раза. При этом в три раза выросла конечная цена на электроэнергию, а средний тариф на передачу электроэнергии — в четыре раза. В общем, средние потребительские цены за последнюю декаду увеличились в 2,4 раза.

Сэкономить на этой строке расходов домохозяйствам удалось благодаря ряду мер. Первая — счетчики, которые повсеместно стали устанавливать жители, оплачивая воду, газ и электроэнергию четко по своим показателям расхода. Счетчик тем выгоднее, чем больше человек прописано в квартире. Вторая мера сводится к общей экономии потребления электроэнергии и воды на фоне сократившихся доходов населения, отметил аналитик ГК «Алор» Алексей Антонов.

Кроме того, добавила вице-президент — руководитель дирекции по работе с муниципальными проектами банка «Российский капитал» Ирина Булгакова, расходы граждан на ЖКУ в среднем сократились из-за того, что растет число льготников — пенсионеров, ветеранов войны и труда. Эти категории населения обычно платят по сниженному тарифу.

Еще одним объяснением снижения чека за ЖКУ является улучшение платежной дисциплины самих граждан, считает представитель «Русского стандарта».

«Средний чек снижается еще и за счет регулярности платежей. Если раньше многие клиенты платили ЖКУ один раз в несколько месяцев, включая пени, то теперь оплаты проходят ежемесячно меньшими суммами — без штрафов и пени», —пояснил он.

По его словам, финансово грамотные и технически продвинутые пользователи интернет- и мобильного банков стремятся сэкономить благодаря функционалу дистанционных каналов банковского обслуживания. Сейчас можно настроить оплату текущих бытовых счетов в автоматическом режиме, то есть, по сути, забыть о дате очередного платежа. Например, можно настроить шаблон в мобильном банке, тогда кредитная организация раз в месяц автоматически будет перечислять деньги в счет оплаты ЖКУ поставщику услуг.

Заместитель министра строительства и ЖКХ Андрей Чибис заявил, что положительно на оптимизации затрат на коммунальные услуги сказалось лицензирование управляющих компаний. В результате с рынка ушли недобросовестные игроки, что позволило практически искоренить явление двойных квитанций (то есть счетов, приходящих дважды).

«Значительно на сокращении потерь и повышении качества жилищно-коммунальных услуг сказывается приход частного инвестора в отрасль, — отметил чиновник. — Так, в регионах, где работают концессии в теплоснабжении, сокращены аварии на 47%, потери — на 18%, в водоснабжении стало меньше аварий на 21%, потерь — на 14%».

Снизить семейные расходы на ЖКУ можно разными способами, отметила Ирина Булгакова из «Российского капитала». Например, сокращение издержек на 5% обеспечивается воспитанием простых поведенческих привычек — закрывать двери в подъезды и в комнаты квартир, экономно расходовать воду. Уменьшить чек позволяет установка современной бытовой и сантехники, пластиковых стеклопакетов, различных приборов учета, энергосберегающих ламп.

По словам Антонова из «Алор», свой вклад в сокращение издержек населения на ЖКУ сыграли и государственные меры. В 2015 году было подписано постановление правительства №898, которое предполагает запрет с июня 2016 года на закупку в рамках госзаказа люминесцентных ламп, ламп дневного освещения, ряда типов ламп накаливания, которые потребляют обычно в три раза больше электроэнергии, чем, например, ртутные.