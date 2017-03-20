14 человек тушили офисное здание в портовой зоне Мурманска

21 Марта 2017 года, 07:45

МУРМАНСК/ 21 марта/ БИ-ПОРТ – 20 марта в Мурманске горело офисное здание. Сообщение о возгорании на Портовом проезде, 21 поступило в МЧС в 10:42.

«В результате пожара огнём повреждено помещение на 1 этаже, разобрана стена на площади 32 м. кв., в помещении на 2 этаже на площади 10 м. кв. обгорели стены, разобрана обшивка стен, по всей площади повреждена мебель и имущество», - сообщили в ГУ МЧС по Мурманской области.

На месте пожара работало два пожарно-спасательных подразделения: 14 человек личного состава и 4 единицы техники. Причины пожара устанавливаются.