В Мурманской области ожидается небольшой снег

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 21 марта/ БИ-ПОРТ - 21-22 марта погоду Кольского полуострова будет определять восточная периферия циклонической депрессии, расположенной в Норвежском море. По данным Мурманского гдирометцентра сегодня на территории области ожидается переменная облачность, местами небольшой снег. Температура воздуха от -4 до +1 градусов. Гололедица.
На юго-западе Баренцева моря наблюдается ветер юго-западный, южный 15-18 м/с.
Сегодня утром в Мурманске температура воздуха -8 градусов, ветер южный 4-6 м/с.