В суд направлено дело о гибели ребёнка при пожаре в Кандалакше

21 Марта 2017 года, 08:10

КАНДАЛАКША/ 21 марта/ БИ-ПОРТ – В суд направлено уголовное дело в отношении жителя Кандалакши, которого обвиняют в причинении смерти по неосторожности. Несчастный случай произошёл под Новый год.

Как рассказали «Би-порту» в Следственном комитете по Мурманской области, 30 декабря 2016 года около 12 часов жительница Кандалакши, являющаяся матерью трех малолетних детей: 2011, 2014 и 2015 годов рождения - оставила их под присмотром своего знакомого. Мужчина в тот момент находился в состоянии алкогольного опьянения. Обвиняемый выкурил сигарету, однако не потушил её до конца и убрал окурок обратно в пачку из-под сигарет. Пачку он положил на диван, а сам ушёл спать в соседнюю комнату.

В квартире возник пожар, в результате которого малолетний ребёнок 2015 года рождения, получил острое отравление окисью углерода, которое повлекло наступление смерти. Двоих малолетних, 2011 и 2014 годов рождения, удалось вывести из квартиры, объятой огнем.

На стадии следствия в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Свою вину в содеянном он признал в полном объеме.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.