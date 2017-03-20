Плата жителей Мурманской области за коммунальные услуги вырастет в совокупности на 2,7%

21 Марта 2017 года, 08:25

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 21 марта/ БИ-ПОРТ - Средний рост совокупной платы граждан за коммунальные услуги в Мурманской области составит 2,7%. Такие цифры были озвучены на прошедшем оперативном совещании в областном правительстве. При этом предельный рост решением правительства РФ установлен на уровне 5,5%.

Председатель комитета по тарифному регулированию Мурманской области Владимир Губинский сообщил, что в 9 муниципалитетах рост совокупной платы превысит заданный федеральный параметр 5,5%, и составит 8,5%. Это произойдет там, где исторически сложились заниженные тарифы. Такие решения приняты депутатами в ЗАТО Александровск и Североморск, Кандалакше, Зеленоборском, Алакуртти, Кильдинстрое, Коле, Молочном, а также Варзуге.