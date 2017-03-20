Потребителям - о возможностях технологического присоединения к сети «Колэнерго»

21 Марта 2017 года, 09:33

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 21 марта/ БИ-ПОРТ - ПАО «МРСК Северо-Запада» напоминает, что получить консультацию, сообщить сведения о наличии необходимых, в том числе, правоустанавливающих документов, оформить заявку на технологическое присоединение устройств мощностью до 150 кВт к электрической сети филиала МРСК Северо-Запада «Колэнерго» потребитель может, позвонив по телефонному номеру: 8-800-333-02-52.

Кроме того, физические и юридические лица, индивидуальные предприниматели при необходимости присоединения к сети энергопринимающих устройств мощностью до 150 кВт могут воспользоваться он-лайн сервисом: отправить заявку на техприсоединение через интернет-портал ПАО «МРСК Северо-Запада».