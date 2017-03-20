Победу в довыборах в Кировске одержали представительницы «Единой России»

21 Марта 2017 года, 10:00

КИРОВСК/ 21 марта/ БИ-ПОРТ — В минувшее воскресенье в Кировске прошли дополнительные выборы в муниципальный Совет депутатов. Два вакантных места в Горсовете появились после того, как Алексей Игумнов стал депутатом Мурманской областной Думы. Кроме того, напомним, что бывшая глава администрации Кировска, входившая в состав Горсовета, Мария Бородина, в конце прошлого года сложила с себя полномочия. Сообщалось, что Бородина оставила кресло сити-менеджера Кировска в связи с полученным предложением занять руководящую должность в одной из областных структур. Сейчас стало известно, что Бородина трудится первым заместителем министра энергетики и ЖКХ Мурманской области.

Во время довыборов за 12 часов работы двух избирательных участков на них проголосовали более 600 человек. Явка избирателей составила более 20%. По словам председателя УИК №238 Веры Логиновой, выборы прошли в штатном режиме, нарушений зафиксировано не было. За ходом голосования следили сами кандидаты, специалисты избиркомов и независимые наблюдатели.

Ранее «Би-порт» сообщал предварительные результаты выборов: большинство голосов набрали оба представителя «Единой России», специалист отдела социального развития АО «Апатит» Инга Азаренко, 1970 года рождения, и директор выставочного центра Марина Котомкина, 1977 года рождения, не без участия которой в Кировске работала выставка «Затми затмение».

Подсчёт голосов подтвердил предварительные данные. За Азаренко проголосовали 67,8% избирателей, а за Котомкину — 81,4%.