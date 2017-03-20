В Кировске принудительно спустят лавину

21 Марта 2017 года, 11:00

КИРОВСК/ 21 марта/ БИ-ПОРТ – В Кировске сегодня, 21 марта, будет проводиться предупредительный спуск лавин. В период с 12 до 18 часов путём подрыва взрывчатых веществ в очагах №22-23 горы Юкспор, расположенных над объездной автомобильной дорогой над улицей Комсомольская.

«В результате проведения работ возможен выход снежно-пылевого облака и воздушной волны в район расположения жилых домов 10, 13, 14 и 16 по улице Комсомольская, а также 5, 6 по улице Советская и 21, 25А по улице Кирова, – сообщают в городской администрации. – В целях обеспечения безопасности просьба на указанный период покинуть занимаемые жилые помещения и исключить нахождение в опасной зоне, в том числе, на открытой местности дворовых территорий указанных домов, во всех гаражных строениях, расположенных над улицами Кирова и Комсомольская».

Вчера в Хибинах была установлена высокая степень лавинной опасности – 4 балла из 5, поэтому работы по воздействию на снег будут проводиться ежедневно.