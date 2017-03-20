Деревяшку на Героев-североморцев удалось потушить спустя четыре часа

21 Марта 2017 года, 12:32

МУРМАНСК/ 21 марта/ БИ-ПОРТ – Ликвидация пожара на проспекте Героев-североморцев, 20 завершилась в 10 часов утра. В результате первый и второй этаж первого подъезда двухэтажного дома выгорел полностью, частично обрушилась кровля. Принадлежность нежилого здания сейчас устанавливается в МЧС.

«Погибших и пострадавших нет. Сообщение поступило в 6:05, в доме нет отопления и освещения. Причины произошедшего устанавливаются», – рассказала «Би-порту» сотрудник пресс-службы главного управления МЧС России по Мурманской области Наталья Козырева.

Фото: Макс Примеров / Мурманск ДТП ЧП