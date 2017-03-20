МПК «Брест» провёл артиллерийские стрельбы в Баренцевом море

21 Марта 2017 года, 12:50

РОССИЯ/ 21 марта/ БИ-ПОРТ - Экипаж малого противолодочного корабля Северного флота «Брест» выполнил комплекс артиллерийских стрельб по морским и воздушным целям в прибрежных полигонах в Баренцевом море. Об этом «Би-порту» сообщили в пресс-службе Северного флота.

В ходе проведения артиллерийских стрельб расчеты батарей АК-176 и АК-630 успешно отработали упражнения по ведению боя с надводным кораблем условного противника при интенсивном маневрировании и осуществили поражение морских и воздушных целей с различных дистанций, высот и направлений.

Экипаж МПК «Брест» также отработал организацию боевого применения оружия, использования технических средств и средств радиоэлектронной борьбы против одновременной атаки средств воздушного нападения и быстроходных катеров условного противника.

После выполнения артиллерийских стрельб моряки-противолодочники Кольской флотилии разнородных сил Северного флота форсировали условное минное заграждение с выполнением стрельбы по плавающей мине комплексом АК-630.

Районы проведения стрельбы были заранее закрыты для судоходства и полётов авиации.