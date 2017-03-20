Утверждена программа благоустройства городской среды в Мурманской области

21 Марта 2017 года, 13:00

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 21 марта/ БИ-ПОРТ — Правительство Мурманской области утвердило программу формирования современной городской среды в регионе на 2017 год.

Целью программы является повышение уровня благоустройства муниципальных образований Мурманской области. Как следует из программы, комфортность среды в многоквартирных домах определяется качеством обустройства дворов.

«Жилье не может считаться комфортным, если окружение не благоустроено. Без благоустройства дворовых территорий благоустройство города не может эффективно влиять на повышение качества населения», - говорится в тексте документа.

Под благоустройством дворов в программе понимается устройство газонов и цветников, организация детских и спортивных площадок, а также площадок для выгула животных, размещение скамеек и малых архитектурных форм, и многое другое.

По данным программы, всего 21,5% дворов региона можно считать благоустроенными.

«Неухоженность парков и скверов, отсутствие детских и спортивно-игровых площадок и зон отдыха во дворах, нехватка парковочных мест, устаревшие малые архитектурные формы — всё это негативно влияет на качеством жизни населения Мурманской области», - следует из текста программы.

Всего на благоустройство дворов выделяется 217,4 млн рублей, в том числе 115,2 млн — из федерального бюджета, а 102,2 млн — из средств региона. Программа рассчитана на один этап, который планируется реализовать в 2017 году.

Ранее сообщалось, что за реализацией проекта будет следить специальная комиссия, которую возглавит губернатор Мурманской области.