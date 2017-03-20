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Главная » НОВОСТИ » Проекту реконструкции гостиницы «Арктика» присвоили статус приоритетного инвестпроекта
 
 
 
 
21 Марта 2017 года, 14:12

Проекту реконструкции гостиницы «Арктика» присвоили статус приоритетного инвестпроекта


МУРМАНСК/ 21 марта/ БИ-ПОРТ — Правительство Мурманской области присвоило проекту реконструкции здания отеля «Арктика» статус приоритетного инвестпроекта. В соответствии с постановлением, за АО «Отель Арктика» было закреплено обязательство по осуществлению капитальных вложений. Сумма вложений составляет не менее 1,98 млрд рублей.

Как пояснили «Би-порту» в министерстве развития промышленности и предпринимательства Мурманской области, постановление было принято уже после того, как была осуществлена реконструкция. Это связано с длительностью самого процесса принятия решения о присвоении статуса приоритетного инвестпроекта. Речь, в данном случае, идёт о реконструкции «Azimut Отеля», который ранее назвался «Арктикой».

«Инвесторы сделали благородное дело — привели в порядок объект на главной площади Мурманска. Поэтому было принято решение поддержать проект и присвоить реконструкции статус приоритетного инвестпроекта. Это даст инвесторам право на определённые налоговые льготы», - пояснил агентству начальник отдела промышленного развития и сопровождения инвестиционных проектов министерства развития промышленности и предпринимательства Мурманской области Александр Шутов.

Из документа следует, что инвесторы получат льготы по налогу на имущество организаций сроком на три года.

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