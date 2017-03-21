Водолазы проверили корпус газовоза «Кристоф де Маржери» в Кольском заливе

21 Марта 2017 года, 15:00

МУРМАНСК/ 21 марта/ БИ-ПОРТ – Водолазы Северного филиала Морспасслужбы осмотрели корпус крупнейшего в мире танкера-газовоза «Кристоф де Маржери». В работах был задействован рейдовый водолазный катер «Водолаз Печкуров».

Водолазы под наблюдением международного классификационного общества DNV GL обследовали подводную часть корпуса судна, в том числе винто-рулевые колонки, электронавигационное оборудование, протектора электохимической защиты, лакокрасочное покрытие. Кроме того были выполнены профилактические работы крепления обтекателей азиподов с видеофиксацией.

«Замечаний от Заказчика нет. Работы выполнены в установленные сроки и с хорошим качеством», - сообщили в Морспасслужбе.