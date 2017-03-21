Эксперты: рыба в мировом океане может закончиться к 2048 году

21 Марта 2017 года, 16:00

МИР/ 21 марта/ БИ-ПОРТ — Рыба в мировом океане может исчезнуть уже через тридцать лет — к 2048 году. К такому выводу пришли эксперты Всемирного фонда защиты дикой природы.

Кроме того, по данным ООН, уже сейчас 90% морских рыболовных промыслов освоено. Если пессимистичные прогнозы экспертов реализуются, то некоторым странам пережить это будет не просто, заявил в эфире радио Sputnik независимый экономический эксперт Антон Шабанов.

«Есть экономики, которые на 80-90% зависимы от рыбы и морепродуктов. У этих экономик, разумеется, начнутся очень большие проблемы, которые мы, например, как экономика сырьевая, зависимая от нефти, испытывали, предположим в феврале прошлого года. Однако, здесь, опять же главный вопрос, который, в том числе, обсуждают экономисты - насколько возобновляемый ресурс — рыба, потому что восстановить ее можно. Другой вопрос — какой стоимостью, и кто вообще будет в это вкладываться», - считает экономист.

При этом в прогнозы экспертов Всемирного фонда защиты дикой природы верят далеко не все. По мнению исполнительного директора Рыбного союза Сергея Гудкова, прогноз нереалистичен.

«Почему это вдруг должно произойти? С точки зрения ответственного рыболовства, на сегодняшний день у нас опасений нет. Есть опасения, связанные с нерегулируемым, неконтролируемым рыболовством. Сейчас в мире очень сильно развивается аквакультура. За 15 лет удвоилось количество искусственно разведенных водных биологических ресурсов. На сегодняшний день на планете рыбы и морепродуктов выращивается столько же, сколько и вылавливается, приблизительно это под 90 млн тонн. За счет этого можно сдерживать рост цен и ограничивать вылов», - рассказал в эфире радио Sputnik эксперт.

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