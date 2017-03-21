Самый старый в мире миллиардер Дэвид Рокфеллер умер в 101 год

21 Марта 2017 года, 18:48

США/ 21 марта/ БИ-ПОРТ – Американский банкир и миллиардер Дэвид Рокфеллер умер 20 марта на 102 году жизни, пишет The New York Times. По данным издания, он скончался в своем доме в Покантико-Хиллс (штат Нью-Йорк).

Дэвид Рокфеллер – внук нефтяного магната и первого в истории долларового миллиардера Джона Д. Рокфеллера, основателя Standard Oil. Он стал первым представителем династии, достигшим столетнего возраста. Журнал Forbes оценивал состояние Дэвида Рокфеллера в 3,3 млрд долларов.

Рокфеллер был известен не только как миллиардер, но и как человек, перенесший семь операций по пересадке сердца.

Фото: egbertkrupp.com