Попавшие в список «Forbes» российские миллиардеры имеют интересы в Мурманской области

21 Марта 2017 года, 17:25

РОССИЯ/ 21 марта/ БИ-ПОРТ — «Forbes» опубликовал список 13 богатейших предпринимателей России. Рейтинг обнародован в рамках публикации ежегодного всемирного списка.

Уже второй раз подряд российскую часть рейтинга возглавил совладелец «Новатэка» и «Сибура» Леонид Михельсон. Предполагалось, что «Новатэк» станет якорным инвестором программы комплексного развития Мурманского транспортного узла. Однако на настоящий момент, по сообщениям СМИ, основную работу «Новатэк» ведёт в порту Сабетта. При этом количеством упоминаний про МТУ за последние годы сократилось в несколько раз. Ещё один предприниматель, имеющий долю в «Новатэке», Геннадий Тимченко, также попал в рейтинг.

В список вошёл и Алексей Мордашов — председатель совета директоров ПАО «Северсталь». На территории Мурманской области работает одно из предприятий «Северстали» - «Олкон». Третье место досталось председателю совета директоров и владелец контрольного пакета акций ОАО «Новолипецкий металлургический комбинат» Владимиру Лисину.

Кроме того, в рейтинг богатейших бизнесменов России попали Алишер Усманов, обладающий активами в различных российских и зарубежных корпорациях, а также Вагит Алекперов, председатель НК «Лукойл», АЗС которой есть и в Мурманской области.

В числе самых богатых россиян также cовладелец и председатель наблюдательного совета консорциума «Альфа-Групп» и член наблюдательного совета VimpelCom Ltd. Михаил Фридман, основной владелец управляющей компании «Интеррос», которой принадлежат пакеты в «Норильском никеле» Владимир Потанин, и основной акционер угольной компании химического концерна «Еврохим», в состав которой входит Ковдорский ГОК, а также президент Фонда «Сколково» Виктор Вексельберг,

Впервые в списки «Forbes» попали трое россиян. В их числе основной акционер группы ПИК Сергей Гордеев, а также Александр Клячин, основатель и владелец сети Azimut Hotels, один из отелей которой расположен в Мурманске, и Роман Троценко, контролирующий 50% холдинга «Новапорт», в состав которого входят 13 региональных аэропортов, в том числе «Аэропорт Мурманск». Напомним, что новое руководство не может организовать бесперебойную работу воздушной гавани заполярной столицы, привлекая внимание со стороны регионального правительства, надзорных и правоохранительных органов.