Разработан проект модернизации «Адмирала Кузнецова»

21 Марта 2017 года, 15:29

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ/ 21 марта/ БИ-ПОРТ – Разработан технический проект среднего ремонта и модернизаций авианосца «Адмирал Кузнецов». Теперь решение должны принять в Мастерстве обороны – сроки и перечень конкретных работ будут зависеть от финансирования.

«По времени ремонт может занять от двух до трех с половиной лет», – рассказал «ТАСС» генеральный директор ПАО «Невское проектно-конструкторское бюро» Сергей Власов.

Созданием занималось ПАО «Невское проектно-конструкторское бюро». Отметим, что крейсер был спроектирован Невским ПКБ в начале 1990-х годов.

Предположительно ремонт «Адмирала Кузнецова» может начаться в 2018 году. Работы готов провести судоремонтный завод «Звёздочка». По предварительным оценкам, их стоимость может составить более 20 миллиардов рублей. В ходе предстоящей модернизации он получит новые системы связи, будет решаться вопрос о летной палубе и аэрофинишерах, также на корабле отремонтируют четыре котла силовой установки, еще четыре будут подлежать замене.