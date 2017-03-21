Набережную Архангельска к Арктическому форуму покрыли паркетом

21 Марта 2017 года, 21:50

АРХАНГЕЛЬСК/ 21 марта/ БИ-ПОРТ – В минувшие выходные набережную Северной Двины от Морского вокзала и до главного корпуса САФУ покрыли паркетом. Об этом сообщает ИА «Эхо СЕВЕРА».

Судя по всему, паркетная дорожка будет подведена к ледоколу «Новороссийск», который на время Арктического форума http://www.b-port.com/news/item/191639.html станет гостиницей для гостей города.

«По всему городу мосточки находятся в таком состоянии, что ходить страшно: то гвоздь торчит, то доска выскочит, а ровный асфальт возле МРВ зачем-то застелили паркетом. Возможно, специально для этого даже разобрали какой-то дом. Такого не было даже, когда в Архангельск приезжал Хрущёв. Скорее всего, паркет также покроют красными коврами», - пишет «Эхо СЕВЕРА».

Также агентство предупреждает, что из-за снега на мостках можно легко поскользнуться, и не советуют по ним ходить.