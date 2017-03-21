«Молчуны» стали камнем преткновения пенсионной реформы

21 Марта 2017 года, 17:40

РОССИЯ/ 21 марта/ БИ-ПОРТ – Министерство труда не согласилось с предложением Министерства финансов, что в рамках механизма индивидуального пенсионного капитала (ИПК) средства «молчунов», которые не захотят участвовать в пенсионной реформе, будут конвертированы в баллы и переведены в страховую часть, пишут «Известия».

Минтруда настаивает на том, что такой перевод должен быть подкреплен реальными деньгами. Негосударственные пенсионные фонды по той же причине не заинтересованы в средствах «молчунов». Таким образом, люди, чьи накопления сейчас находятся под управлением ВЭБа, стали камнем преткновения очередной пенсионной реформы.

В концепции законопроекта Минфина о формировании ИПК указывается, что планируется предусмотреть переходный период (пять лет), в течение которого «молчуны» смогут определиться и написать заявление либо в НПФ, либо о переводе средств в страховую часть. В первом случае накопления сохраняются и становятся стартовым капиталом ИПК, отметили в Центробанке. Во втором — в дальнейшем преобразуются в пенсионные коэффициенты.

Концептуально решение о том, чтобы не ограничивать права граждан, принято, подтвердил заместитель министра финансов Алексей Моисеев. Если «молчуны» предпочтут перевести накопления в страховую часть, то они смогут это сделать, добавил он. Однако Минтруд, который выступает против автоматической подписки к ИПК (все имеющие накопления работающие граждане подключаются к системе автоматически), не согласен и с этим предложением.

«Если гражданину начисляются какие-либо баллы, то, естественно, они должны быть обеспечены реальными деньгами, поскольку в противном случае стоимость балла будет размываться, что, по сути, снизит будущие пенсии данных граждан», — сказали в пресс-службе ведомства.

Если сразу перевести в баллы большой объем накоплений, то стоимость балла может измениться: обязательства государства перед пенсионерами станут больше, чем полученные в пенсионную систему средства от перевода накоплений в баллы, соглашается исполнительный директор НПФ «Сафмар» Евгений Якушев.

По расчетам Минфина, реализация предложения лишь незначительно уменьшит стоимость одного пенсионного коэффициента — в случае реализации ИПК в 2019 году к 2035 этот показатель уменьшится на 23 копейки. Однако с этими расчетами согласны не все: представитель одного из крупнейших НПФ считает, что снижение балла будет на порядок больше.

Кроме того, участники рынка отмечают и другую проблему, о чем, собственно, говорят и в Минтруде. Живыми деньгами перевод средств в страховую часть не может быть обеспечен.

«Методика расчета стоимости балла до сих пор не утверждена, и нет ясности, как переводить накопления в баллы. Цель введения коэффициентов — сбалансировать приобретение прав молодых работников и работников предпенсионного возраста, работников с высоким и низким уровнем дохода. Стоимость пенсионного балла зависит от собранных взносов и всё в большей степени — от трансферта из федерального бюджета», — пояснил Евгений Якушев.

Накоплениям «молчунов» не слишком рады и в НПФ. Как рассказал представитель крупного фонда, проблема состоит в том, что сейчас в ВЭБе, который управляет деньгами «молчунов», по состоянию на конец прошлого года находилось более 1,9 трлн рублей. Даже если активы высоколиквидные, реализовать их быстро невозможно без существенного дисконта. А это означает большую потерю пенсионных денег граждан.

Поэтому Минфин готовит законопроект, в соответствии с которым с 1 января 2018 года накопления граждан не будут переводиться из управляющих компаний и негосударственных фондов в другие НПФ в досрочном порядке. Получить «тело» накоплений новый фонд сможет только через пять лет, а до этого инвестировать только новые поступления, которых может и не быть.

Глава НПФ «Будущее» Николай Сидоров напомнил, что у людей есть возможность сохранить накопления и при этом не участвовать в системе, поскольку они могут брать пятилетние каникулы и делать это неограниченное количество раз. В ЦБ подтвердили, что если гражданин берет каникулы, то сформированные в рамках ИПК средства продолжают инвестироваться, а новые взносы не поступают.

По оценкам ЦБ и Минфина, около 80% граждан будут делать взносы в рамках новой пенсионной системы. У НПФ принципиально иной прогноз — 20%. Как подчеркнули в Минтруде, концепция ИПК в целом пока исследуется.

Фото: ТАСС/Юрий Смитюк