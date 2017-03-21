Эксперты разработали комплекс мер по ускорению роста экономики

21 Марта 2017 года, 19:10

РОССИЯ/ 21 марта/ БИ-ПОРТ – Экспертный совет при правительстве России разработал комплекс мер по ускорению роста экономики, пишет газета «Известия».

Сегодня в российской экономике есть шесть существенных структурных ограничений, которые сдерживают экономический рост. Среди них — бедность и неравенство населения. Это дополняется низким уровнем делового климата, развития инноваций и технологической модернизации, говорится в предложениях Экспертного совета в комплексный план действий по повышению темпов роста экономики до уровня не ниже среднемировых в 2017–2015 годах.

Помимо этого, сдерживают ускорение роста ВВП высокие издержки в экономике, ограничения в сфере международной кооперации и отсутствие условий для реализации экспортного потенциала несырьевых отраслей, а также высокая доля теневого сектора.

«В среднесрочном периоде (в течение пяти лет) возможно снятие лишь двух из перечисленных ограничений: недостаточный уровень развития делового климата и высокие трансакционные издержки в экономике. Остальные ограничения требуют комплексных долгосрочных мер, увязанных с институциональными преобразованиями», — указывают эксперты.

Одним из таких преобразований, нацеленных на борьбу с бедностью и неравенством, должно стать повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ) до уровня прожиточного минимума (почти 10 тысяч по стране). Сейчас МРОТ составляет 7500 рублей по России, в Мурманской области – 14281 рублей, прожиточный минимум – примерно 10 тысяч по стране и 13562 по Мурманской области.

Также эксперты предлагают ввести государственное лекарственное страхование для семей с низкими доходами и продолжить расширение строительства социального жилья. Еще одна мера — упорядочивание всех социальных льгот и выплат, а в перспективе — замена принципа социальных льгот адресной поддержкой нуждающихся.

«Отдельного решения требуют вопросы пенсионной реформы — повышение пенсионного возраста и развитие полноценной накопительной пенсионной системы (с возможностью наследования счетов, досрочного изъятия, формирования индивидуальных накопительных счетов и т.п.)», — отмечается в документе.

Для борьбы с теневой занятостью, по словам члена Экспертного совета при правительстве, директора Института социальной политики НИУ ВШЭ Лилии Овчаровой, необходимо развивать адресные программы поддержки безработных. Также, говорит Овчарова, бороться с теневой занятостью в первую очередь нужно людям, которые сами же ее и создали.

«Сейчас складывается так, что ключевые люди, которые организовали теневую занятость, должны с нею бороться. Я говорю о региональных и муниципальных властях, а также о представителях силовых структур, которые крышуют неформальный сектор. Пока что шаги, которые выработаны, — это заставить регистрироваться нянь и репетиторов. Правительство, торговля, общественное питание — вот где сконцентрирована теневая занятость, где нужно бороться», — пояснила она.

В предложениях Экспертного совета отмечается, что все меры по борьбе с бедностью, неравенством и теневым сектором в экономике покажут результат не раньше чем через пять лет, то есть после 2022 года.

Еще одна преграда на пути к экономическому росту, с которой, скорее всего, не удастся справиться в течение ближайших пяти лет, — низкая доля несырьевого экспорта, говорится в документе. В качестве мер эксперты предлагают дополнительно упрощать возврат НДС, валютное и таможенное оформление для высокотехнологичного экспорта, а также внедрить кредитование экспортеров высокотехнологичной продукции под залог интеллектуальной собственности.

Развивать инновации и технологическую модернизацию экономики предлагается за счет налоговых льгот для таких компаний. В частности, эксперты считают целесообразным снизить для инновационных компаний ставку НДФЛ до 5%, а также уменьшить налогооблагаемую базу на величину средств, вложенных в техническое перевооружение.

Заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков РАНХиГС Александр Абрамов отметил, что в перечне проблем, мешающих экономическому росту, отсутствует пункт о конкуренции. По его мнению, бедность и неравенство среди населения в первую очередь возникают из-за отсутствия честной конкуренции.

Комплексный план действий правительства по повышению темпов роста экономики в 2017–2025 годах на уровне не ниже среднемировых разрабатывает Министерство экономического развития. В пресс-службе ведомства сообщили, что «в настоящее время в рамках 10 рабочих групп будут дорабатываться предложения, поступившие в проект плана».

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков