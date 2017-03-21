Финляндия и США обсудили «российскую агрессию»

22 Марта 2017 года, 08:35

США/ 22 марта/ БИ-ПОРТ - Министр обороны США Джеймс Мэттис и министр обороны Финляндии Юсси Ниинистё обсудили на встрече в Вашингтоне «российскую агрессию». Об этом сообщил представитель Пентагона Джефф Дэвис. Стороны также обсудили отношения Финляндии с НАТО в качестве партнера с расширенными привилегиями и сотрудничество в области безопасности.

В конце декабря 2016 года министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что группировка НАТО у границ России за десять лет увеличилась в три раза, а у западных границ — в восемь раз.