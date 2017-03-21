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Главная » НОВОСТИ » Россельхознадзор не будет снимать эмбарго на турецкие продукты
 
 
 
 
22 Марта 2017 года, 09:46

Россельхознадзор не будет снимать эмбарго на турецкие продукты


РОССИЯ/ 22 марта/ БИ-ПОРТ — Россельхознадзор не планирует снимать ограничения на ввоз турецких продуктов. Как сообщила «Известиям» пресс-секретарь ведомства, эмбарго сохраняется на части тушек и субпродукты кур домашних и индеек, томаты, огурцы и корнишоны, виноград, яблоки, груши, землянику и клубнику.

Действующие ограничения Россельхознадзор оставляет по просьбам отечественных производителей. Так, резидент Национального плодоовощного союза Сергей Королев предложил «сохранить эмбарго на турецкие томаты до 2020 года», эту же просьбу отраслевики направили и в Минсельхоз, рассказали в Плодоовощном союз. В министерстве поясняют, что «при принятии решений будут исходить из соображений национальной безопасности России».

«Считаем, что вопрос полного или частичного снятия ограничений на поставки турецкой плодоовощной продукции на российский рынок должен обсуждаться в увязке со снятием турецкой стороной встречных ограничений в отношении российской продукции», - прокомментировали решение в Минсельхозе.

Сергей Королев отметил, что томаты для Турции — самый болезненный вопрос, и у них как раз сейчас начался сезон. Продажи помидоров в Россию приносили турецким производителям $0,5 млрд в год, это самая большая статья доходов из экспортной сельхозпродукции. При этом в Европу свою продукцию производители направить не могут, поскольку там уже сформировался избыток собственной продукции.

Напомним, что ввоз турецких томатов и других овощей и фруктов в Россию был запрещен с 1 января 2016 года в связи с обострением политических отношений. За это время, как следует из доклада президента Национального плодоовощного союза, отечественное производство томатов выросло на 33% — до 297 тысяч тонн в год, а доля импорта сократилась на 30%, до 468 тысяч тонн. Отмечается, что до введения эмбарго Турция ввозила в Россию около половины всех импортных томатов: 43% в 2014 году и 50% — в 2015. В прошлом году их заместили отечественные, а также из Азербайджана, Марокко, Китая и других стран.

«Раньше турки доминировали на рынке, а сейчас нам, наконец, удалось взять ситуацию в свои руки. Если пустить их обратно, они придут с демпингом. Этому способствуют в принципе низкая стоимость турецких овощей в ущерб качеству и то, что сейчас подешевела турецкая лира», - считает Королев.

Сейчас на рынках яблок, груш, клубники и земляники доля российских производителей уже перевалила за 50%. Таким образом, возвращение турецких овощей и фруктов на российские прилавки может снизить спрос на отечественные и, соответственно, затормозить процесс импортозамещения, считают эксперты.

Фото: Twitter

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