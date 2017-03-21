В «Колэнерго» проводятся учения по ликвидации последствий нарушений электроснабжения потребителей

22 Марта 2017 года, 10:23

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 22 марта/ БИ-ПОРТ - В филиале ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» (входит в ПАО «Россети») проводятся двухдневные штабные учения по отработке действий при массовых отключениях электроснабжения.

По легенде учений энергетиками получено штормовое предупреждение: на территории области ожидается резкое изменение погоды, обусловленное выпадением обильных осадков в виде мокрого снега, усилением северо-западного, западного ветра порывами до 35 м/с, повышением температуры наружного воздуха до нуля градусов, местами - метель. Возможно налипание мокрого снега на провода, обледенение линий электропередачи.

Согласно сценарию, в результате прохождения циклона в северной части региона нарушено электроснабжение потребителей из-за отключений ВЛ 150/110/35/10/6 кВ. Без электричества остались потребители суммарной мощностью свыше 10 МВт. Имеются отключения социально-значимых объектов и объектов жизнеобеспечения. Далее погодные условия нормализуются, аварийные бригады приступают к ремонтно-восстановительным работам.

В ходе учений особое внимание уделено отработке механизмов взаимодействия штабов филиала «Колэнерго» с ГУ МЧС РФ по Мурманской области, субъектами электроэнергетики, органами исполнительной власти, местного самоуправления, потребителями при угрозе нарушения электроснабжения, связанной с наступлением неблагоприятных метеорологических явлений и при ликвидации массовых отключений электросетевых объектов.