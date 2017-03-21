Гидрографические суда Северного флота выполнят новые походы в Арктику

22 Марта 2017 года, 10:40

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 22 марта/ БИ-ПОРТ - Экипажи гидрографических судов Северного флота «Визир», «Горизонт» и «Сенеж» начали подготовку к выполнению новых исследовательских походов в высокие широты Северного Ледовитого океана. Об этом «Би-порту» сообщили в пресс-службе Северного флота. На всех гидрографических судах выйдут в море сотрудники 4-ой Арктической океанографической экспедиции Северного флота.

«Для изучения арктического театра плавания в 2017 году запланировано три экспедиции к архипелагам Земля Франца-Иосифа и Новая Земля. Они состоятся в период наибольшего благоприятствования исследовательской работе – с августа по октябрь, когда площадь ледового покрова будет наименьшей», - говорится в сообщении.

В районе исследований кроме прочего будут проведены промеры в устьях и руслах сибирских рек, для уточнения возможностей судоходства.