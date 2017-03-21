Концепцию обращения с ТКО в Мурманской области обсудили в Москве

22 Марта 2017 года, 11:20

РОССИЯ/ 22 марта/ БИ-ПОРТ — VIII Международный форум «Экология» состоялся в Москве 21 марта. Участие в форуме принял заместитель губернатора Мурманской области Евгений Никора, который выступил с докладом об опыте и перспективах формирования и инвестирования современной системы обращения с отходами в регионе.

По мнению Никоры, вопросы обращения с отходами являются сегодня одними из наиболее острых экологических проблем, как для области, так и для всей страны.

«Региональным правительством сформирована нормативная основа перехода на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами», – сообщил в своем выступлении Евгений Никора.

Сейчас в Мурманской области утверждена Концепция по оптимизации управления отходами потребления. Кроме того, уже разработана и утверждена региональная госпрограмма охраны окружающей среды и воспроизводства природных ресурсов.

Основой госпрограммы станет оптимизация системы обращениями с ТКО, которая предполагает строительство современных полигонов, мусоросортировочных комплексов и мусороперегрузочных станций, а также ликвидацию накопленного экологического ущерба, обусловленного размещением отходов производства и потребления на территории региона; утверждена территориальная схема обращения с отходами, в том числе ТКО. Напомним, что Мурманская область станет одним из первых регионов, который перейдет на новую систему обращения с ТКО.

В рамках схемы территория региона поделена на две технологические зоны – Северную и Южную. В северной части уже в конце 2017 года будут созданы мусоросортировочный комплекс, полигон, три мусороперегрузочные станции. Открытие мусоросортировочного комплекса и полигона ТКО запланировано на декабрь. По аналогичному принципу планируется построение системы обращения с ТКО в южной части Мурманской области.

Создание современной системы обращения с отходами в Северной зоне Мурманской области позволит окончательно завершить закрытие и рекультивацию старых свалок в Мурманске, Североморске, Заозерске, Заполярном и Видяево. До 2020 планируется разработка таких проектов еще для трех свалок ТКО.

Однако, по словам Никоры, остается ряд вопросов, требующих особого внимания. Прежде всего, это организация обращения с отходами в отдаленных труднодоступных малонаселенных пунктах, с которыми отсутствует автотранспортное сообщение. Кроме того, нерешённым остается вопрос реализации в Арктической зоне РФ законодательных норм о расширенной ответственности производителя, а также осуществления проектов очистки арктических территорий. Отмечается также, что действующее законодательство в области обращения с отходами нуждается в изменениях с учетом специфических для субъектов Арктической зоны РФ особенностей и проблем.