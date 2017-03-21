ВМФ России снял бортовое оборудование с упавших в Средиземном море истребителей

22 Марта 2017 года, 11:33

РОССИЯ/ 22 марта/ БИ-ПОРТ — Российский Военно-морской флот провел глубоководную операцию по обнаружению и обследованию палубных истребителей Су-33 и МиГ-29КР, которые были потеряны в Средиземном море. Напомним, что оба палубных истребителя были потеряны в ходе боевой службы авианосца «Кузнецов» у берегов Сирии. 13 ноября прошлого года во время тренировочного вылета в море упал МиГ-29КР. По некоторым данным, причиной происшествия стал отказ топливной системы боевой машины. А 5 декабря при посадке с палубы авианосца сорвался и упал истребитель Су-33.

Уникальную операцию удалось провести с помощью подводных беспилотных аппаратов и океанографического исследовательского судна «Янтарь», которые смогли снять с летательных аппаратов часть бортового оборудования. Как заявили «Известиям» в штабе Северного флота, места падения обоих потерянных самолетов были обнаружены с помощью подводных беспилотных аппаратов. Но какие именно роботы и судно-носитель были задействованы в операции, в штабе флота уточнять не стали. Роботы обследовали оба самолета, подобрали со дна обломки и даже сняли некоторые элементы бортового оборудования МиГ-29 и Су-33.