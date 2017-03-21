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Главная » НОВОСТИ » Колэнерго проводит комплекс мероприятий по безаварийному прохождению весеннего паводка
 
 
 
 
22 Марта 2017 года, 12:50

Колэнерго проводит комплекс мероприятий по безаварийному прохождению весеннего паводка

19 2МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 22 марта/ БИ-ПОРТ - Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» (дочерняя компания ПАО «Россети») проводит комплекс мероприятий по безаварийному прохождению весеннего паводка и предотвращению чрезвычайных ситуаций в работе электросетевого оборудования.

На предприятии составлен перечень электросетевых объектов, находящихся в зонах повышенного риска в паводковый период, разработаны графики их осмотра. На особом контроле – воздушные переходы через водные преграды.

Производится очистка водоотводящих канав на всех подстанциях Колэнерго, проверяется состояние дренажных и канализационных устройств, обеспечивается очистка кровель зданий и подстанционных территорий от снега, разрабатываются схемы резервного электроснабжения в случае потенциального подтопления.

Кроме того, обеспечено исправное техническое состояние передвижных резервных источников снабжения электрической энергией, ремонтные бригады оснащены инвентарем, экипировкой, средствами защиты, спецтехникой, плавсредствами для ликвидации возможных нештатных ситуаций на энергообъектах.

Налажено взаимодействие с гидрометеорологическими службами, подразделениями МЧС России по Мурманской области и местными администрациями для оперативного наблюдения за паводковой обстановкой.

По предварительным прогнозам синоптиков, в этом году паводок ожидается с конца апреля по начало июня, обильное снеготаяние – в середине мая. Интенсивность паводка прогнозируется на уровне среднемноголетних значений.

Отметим, что за последние четыре года нештатных ситуаций на энергетических объектах в зоне ответственности Колэнерго по причине воздействия паводковых явлений не наблюдалось. Все оборудование работало в штатном режиме.

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