Вылов рыбы в Северном бассейне составил почти 115 тысяч тонн

22 Марта 2017 года, 14:20

РОССИЯ/ 22 марта/ БИ-ПОРТ - Общий объем вылова рыбы всех российских пользователей с начала года составил 1 млн 169,9 тысяч тонн, что практически соответствует уровню прошлого года. Об этом сообщили в Росрыболовстве.

В Северном бассейне вылов составил 114,9 тысяч тонн, что меньше уровня прошлого года на 20,5 тысяч тонн. На промысле трески добыто на 16,4 тысяч тонн меньше – 71,6 тысяч тонн. Вылов пикши снизился на 5 тысяч тонн – до 36,0 тысяч тонн.

Освоение квот вылова водных биоресурсов российскими рыбопромышленниками в зонах иностранных государств вырос на 21 тысяч тонн и составил 74,1 тысяч тонн.