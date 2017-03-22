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22 Марта 2017 года, 16:00

«Аэропорт Мурманск» пытается оправдаться в арбитраже


МУРМАНСК/ 22 марта/ БИ-ПОРТ – В Арбитражном суде началось рассмотрение дела по иску ОАО «Аэропорт Мурманск» к индивидуальному предпринимателю Геннадию Машкову. Новое руководство воздушной гавани считает, что строения автостоянки, возведённые предпринимателем много лет назад на подъезде к аэровокзалу, являются самовольными и незаконными. Ответчик с претензией в свой адрес не согласен.

Согласно имеющимся в распоряжении агентства материалов, строительство началось в 2005 году другим прежним владельцем бизнеса на арендованной земле. Акт согласования границ размещения данного земельного участка подписан уполномоченным лицом, руководившим на тот момент аэропортом. В этом же году объекты были переданы ИП под автостоянку, а с аэропортом было согласовано всё, вплоть до подключения электроэнергии.

«Необходимо чтобы истец обосновал нарушения. Им не представлено никаких доказательств о том, что автостоянка препятствует работе аэродрома, создает угрозу жизни и здоровью граждан», – сообщила в зале суда адвокат ответчика Юлия Васекина. – Методические рекомендации, на которые ссылается истец, были приняты только в августе 2016 года, то есть уже после того, как объект был введён в эксплуатацию».

Истец настаивает на том, что все действия предпринимателя должны были быть согласованы с главным оператором аэродрома. Адвокаты парируют, отмечая, что на тот момент ещё не вступило в силу решение Верховного суда, согласно которому строительство необходимо согласовывать с оператором аэродрома, соответственно объект был согласован по старым нормам. Спорная автостоянка состоит из нескольких объектов – КПП, склада и гаража, что, по словам адвоката, не является объектами недвижимости.

Третьим лицом процесса, представляющим Комитет по Управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами Кольского района, сегодня было отмечено, что приаэродромная территория юридически не установлена, поскольку не внесена в схему территориального планирования района. Адвокаты ответчика рассказали о планах руководства ОАО «Аэропорт Мурманск» построить на месте автостоянки двухуровневого паркинга. Вместе с тем, и это следует из сведений Росреестра, земельный участок, на котором расположена автостоянка, ранее являлся объектом федеральной собственности, а в конце 2016 года был выкуплен предпринимателем. Другими словами, новое руководство аэропорта поставило под сомнение деятельность федеральных кадастровых структур.

Отметим, что это далеко не первая попытка оператора мурманского аэродрома действовать далеко не по рыночным правилам. В настоящее время в арбитраже им оспаривается предписание региональной антимонопольной службы, постановившей отменить более чем семикратный рост тарифов на некоторые операции по обслуживанию воздушных. Другое дело, которое также находится на рассмотрении в суде также касается нарушения антимонопольного законодательства, выразившегося в создании для одного арендатора более комфортных условий, чем для других (речь идёт о точках общепита, принадлежащих тем же бизнес-структурам, что и всем известное в Мурманске кафе «Юность»). Из календаря судебных заседаний также следует, что в ближайшее время начнётся процесс против владельца рекламных щитов на территории аэропорта – ООО «Физалис» (сумма иска превышает полмиллиарда рублей). Помимо споров, связанных с доминирующем положением ОАО «Аэропорт Мурманск», суду предстоит разобраться в правильности итогового протокола годового собрания акционеров, прошедшего в июне прошлого года.

После многочисленных тяжб и пререканий с аэропортом худо-бедно разрешилась ситуация с остановкой общественного транспорта. Несмотря на неоднократные заявления областных властей о том, что это спор хозяйствующих субъектов, ситуация разрешилась лишь после их вмешательства.

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