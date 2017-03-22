Перерасчет платы за ЖКХ в период отсутствия жильца будут делать только при наличии счетчиков

22 Марта 2017 года, 16:10

МУРМАНСК/ 22 марта/ БИ-ПОРТ – С 1 января 2017 года вступили в силу изменения в Правила предоставления коммунальных услуг, в соответствии с которыми перерасчет платы в период отсутствия жильца будут делать только при наличии счетчиков. Об этом рассказала начальник Государственной жилищной инспекции Мурманской области Алена Кузнецова.

«Граждане, которые собираются в отпуск, получат перерасчет только в том случае, если установят приборы учета в квартире и, вернувшись, отдадут показания. Потому что перерасчет предусмотрен только при наличии счетчиков, если их установка возможна», - отметила Кузнецова.

Однако не во всех домах есть такая возможность. Например, во многих мурманских «сталинках» поставить прибор учета нельзя из-за горизонтальной разводки, пояснила глава ГЖИ. По ее словам, это зависит от конкретного дома и часто от конкретных стояков. В таком случае нужно обратиться в управляющую компанию для получения акта о невозможности установки прибора учета.