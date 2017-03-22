Цены в России за неделю практически не изменились

22 Марта 2017 года, 16:38

РОССИЯ/ 22 марта/ БИ-ПОРТ - За период с 14 по 20 марта 2017г. индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 100,0%, с начала марта – 100,1%, с начала года – 101,0%.

За прошедшую неделю цены на молоко стерилизованное, масло сливочное, колбасу полукопченую и консервы мясные выросли на 0,2-0,3%. Одновременно крупа гречневая стала дешевле на 1,1%, сахар-песок – на 0,8%, куры – на 0,5%, масло подсолнечное и пшено – на 0,3%.

Снижение цен на плодоовощную продукцию в среднем составило 0,3%, в том числе на свежие огурцы – 4,8%. В то же время картофель подорожал на 2,6%, лук – на 1,0%, морковь – на 0,3%.