Губернатор Мурманской области провела личный приём граждан

22 Марта 2017 года, 17:16

МУРМАНСК/ 22 марта/ БИ-ПОРТ - Сегодня губернатор Мурманской области Марина Ковтун провела личный прием граждан.

За помощью к главе региона обратилась вдова участника Великой Отечественной войны Минодора Алексеевна Кузнецова. Женщина нуждается в улучшении жилищных условий. Она высказала желание жить в собственной квартире в городе Мурманске, в строительстве которого принимала участие в молодости.

Законодательство предоставляет такую возможность и по поручению губернатора в срок до 9 мая 2017 года на счёт Минодоры Алексеевны поступит единовременная денежная выплата на улучшение жилищных условий.

Кировчанин Роман Солнцев на приёме попросил губернатора поставить на жёсткий контроль завершение капитального ремонта крыши и фасада многоквартирного дома № 5 по проспекту Ленина в Кировске. Работы, начатые в 2016 году, не завершены до настоящего времени, констатировал Роман Солнцев. Для контроля качества в состав комиссии по приёмке работ будет включён глава администрации муниципального образования.

Жительница Снежногорска Татьяна Исакова вышла на приём с инициативой родителей города сохранить плавательные бассейны в школах. Главе администрации ЗАТО Александровск Семёну Каурову поручено организовать ремонт и обеспечить работу бассейнов в школе № 266 к 1 сентября этого года, а в школе № 269 – к 1 сентября 2018 года.