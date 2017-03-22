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Главная » НОВОСТИ » Жильцам будут выплачивать компенсацию и штраф за ошибки в квитанциях за услуги ЖКХ
 
 
 
 
22 Марта 2017 года, 17:50

Жильцам будут выплачивать компенсацию и штраф за ошибки в квитанциях за услуги ЖКХ


МУРМАНСК/ 22 марта/ БИ-ПОРТ – С 1 января 2017 года жильцы могут требовать компенсацию за ошибки в квитанциях за услуги ЖКХ. Об этом рассказала начальник Государственной жилищной инспекции Мурманской области Алена Кузнецова.

«Если вам ошибочно начислили какие-то суммы, то вам обязаны сделать не только перерасчет, как это было раньше, но и выплатить штраф в пользу потребителя в размере 50%», - пояснила начальник ГЖИ.

Она также отметила, что в регионе в 2016 году значительно снизилось количество нарушений в части расчетов и практически исчезли двойные квитанции.

«За минувший год речь шла менее чем о 10 домах с двойными квитанциями по всей области. Это несравнимо с 2014-2015 годами, когда речь шла о сотнях домов только в Мурманске», - отметила Кузнецова, добавив, что в 2016 году «все в основном решалось без судебных разбирательств».

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