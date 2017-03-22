Основная проблема рыбной отрасли в Мурманске – устаревший флот

22 Марта 2017 года, 19:40

МУРМАНСК/ 22 марта/ БИ-ПОРТ – Основной проблемой рыбодобывающей отрасли в Мурманской области является устаревший и не соответствующий современным требованиям средне- и малотоннажный флот. Об этом сегодня рассуждали эксперты в рамках международной конференции «Рыболовство в Арктике: современные вызовы, международные практики, перспективы».

Председатель правления Союза рыбопромышленников Севера Владимир Григорьев рассказал, что вопрос модернизации стоял перед рыболовецким флотом давно, однако решался медленно. Модернизация проходила тремя путями: обновления имеющегося флота, покупки бывших в употреблении иностранных судов в возрасте 10-15 лет, а также, в меньшей степени, строительства нового транспорта.

Показательны данные, которые Григорьев привел в своем докладе. Так, в 2010 году в реестре судов рыбопромыслового флота было зарегистрировано 348 судов, из них рыболовных – 299, в том числе 30 крупнотоннажных, 179 среднетоннажных и 207 малотоннажных.

Однако в конце января 2017 в реестре зарегистрировано всего 16 крупнотоннажных, 134 среднетоннажных 80 малотоннажных.

«99% среднетоннажных и малотонажных судов находятся за гранью 30 лет. Это – порог списания, им необходима замена в течение ближайших 2-3 лет. Мы надеемся, что проект Росрыболовства по инвестиционным квотам создаст толчок отечественному строительству флота», - считает Григорьев.

Его поддержал председатель правления ассоциации прибрежных рыбопромышленников и фермерских хозяйств Мурмана Анатолий Евенко. По его мнению, решать проблемы в рыболовной отрасли следует с обновления флота. Важность решения этой проблемы Евенко объяснил тем, что прибрежная рыбохозяйственная деятельность в Мурманске – это одна из важных отправных точек жизни региона, в том числе и в социально-экономическом плане, поскольку развитие рыболовства способствует заселению прибрежных территорий.

«Главная функциональная сила рыбного промысла – это суда. А мурманский прибрежный флот состоит из судов, приобретенных на вторичных отечественных рынках. Честно и прямо сказать, они по техническим возможностям далеки и не отвечают требованиям современного рыболовства», - подчеркнул Евенко.

По словам председателя ассоциации прибрежных рыбопромышленников, несмотря на то, что некоторые судостроители вложились в модернизацию флота, никаких существенных результатов эти меры не дали.

«Те, кто решился построить эти новые суда, обанкротились. По данным судостроителей, на модернизацию было потрачено 400 с лишним млн рублей. Да, это дает нам возможность держаться на плаву, но эта отдушина не может служить прогрессу технического флота», - отметил Евенко.