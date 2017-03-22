В садово-огородном товариществе «Лукоморье» пожар

Наверх
Добавить в закладки | ВКонтакте | Twitter | Facebook | RSS | 16+ Оформить подписку
 
 
 
Новости Справочная информация Дополнительные сервисы
 
 
Точка зрения Фоторепортажи Видеоновости КультураОбразование Здоровье Криминал Спорт Авто Официально День в истории Наш гость
Прогноз погоды Курсы валют Региональные СМИ Мурманск Мурманская область Презентации Реклама на сайтеПравила
Тендеры Помощь бизнесу Бизнес-планы Открытые конкурсы и торги Заказ авиабилетов
Веселые школьные каникулы в горнолыжном центре «Огни Мурманска» Веселые школьные каникулы в горнолыжном центре «Огни Мурманска»
Весенние каникулы в AZIMUT Отель Мурманск: дети отдыхают бесплатно Весенние каникулы в AZIMUT Отель Мурманск: дети отдыхают бесплатно
Выбор новой квартиры в Петербурге: важные нюансы Выбор новой квартиры в Петербурге: важные нюансы
26 апреля: Наргиз в Мурманске с программой «Вдвоём» 26 апреля: Наргиз в Мурманске с программой «Вдвоём»
В Мурманском индустриальном колледже очередной День открытых дверей В Мурманском индустриальном колледже очередной День открытых дверей
 
 

Видеоновости16+

Продолжат ли в Мурманске и дальше расселять деревяшки?
 
 
 
 

Курсы валют 22.03.17

1 GBP
Фунт стерлингов Соединенного королевства
70,8937
-0,2711
1 USD
Доллар США
57,2323
-0,0524
1 EUR
Евро
61,7308
0,0352
10 NOK
Норвежских крон
67,7722
0,0093
10 SEK
Шведских крон
65,1263
0,1452
Курсы валют в банках г. Мурманска
 
 
 
 

Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
Би-порт
 
 

Комментарии


 
 
 
 

Погода в Мурманске

-2°
1.8 м/с
давление 744.8 мм рт.ст
Прогноз погоды по области
 
 
 
 

Календарь

 
 
 
 

Новости сайта

27 Декабря 2016, 14:00
27 Декабря 2016, 14:00
16 Сентября 2016, 19:52
31 Августа 2016, 09:15
07 Июня 2016, 15:00
 
 
Би-порт
Загрузка...
 
 

Наш гость

Татьяна Сахневич
Татьяна Сахневич:

Сегодня мы беседуем с Татьяной Александровной Сахневич – директором Северо-Западного института Московского гуманитарно-экономического университета, вуза который, уже 22 года готовит кадры для Мурманска и всего Северо-Западного региона

Павел Ченский
Павел Ченский:

В прошлом году специалисты Центра занятости населения города Мурманска сосредоточили главные силы на содействии гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в подборе персонала. Итоги этой работы подводит директор учреждения Павел Ченский

Алексей Щербаков
Алексей Щербаков:

О планах градообразующего предприятия на текущий год, инвестпрограмме и социальной ответственности бизнеса рассказал исполняющий обязанности генерального директора «Олкона» Алексей Щербаков

Олег Бардов
Олег Бардов:

Чем же уникален спорткомплекс, кроме масштабных размеров? Когда «X-Fit» распахнет свои двери? Какова цена клубных карт и когда они появятся в продаже? На эти и другие вопросы ответил руководитель клуба Олег Бардов

Игорь Мелик-Гайказов
Игорь Мелик-Гайказов:

В январе традиционно вырисовывается картина того, как Ковдорский ГОК отработал в прошедшем году: посчитаны объемы, подведены итоги сделанного, определены задачи на будущее. О текущем состоянии дел и том, что ждет комбинат в ближайшем будущем агентству рассказал исполнительный директор предприятия Игорь Мелик-Гайказов

 
 
 
 

Выбор редакции

Правительство отменило повышающий коэффициент за отопление
22 Марта 2017, 16:55
Правительство отменило повышающий коэффициент за отопление
Перерасчет платы за ЖКХ в период отсутствия жильца будут делать только при наличии счетчиков
22 Марта 2017, 16:10
Перерасчет платы за ЖКХ в период отсутствия жильца будут делать только при наличии счетчиков
«Аэропорт Мурманск» пытается оправдаться в арбитраже
22 Марта 2017, 16:00
«Аэропорт Мурманск» пытается оправдаться в арбитраже
В Мурманске стартовали Всероссийские открытые соревнования среди юных биатлонистов на Кубок Анны Богалий
22 Марта 2017, 14:11
В Мурманске стартовали Всероссийские открытые соревнования среди юных биатлонистов на Кубок Анны Богалий
 
 
 
 

Самое читаемое

Первое видео с кроссовером Rolls-Royce
21 Марта 2017, 21:33
«Аэропорт Мурманск» пытается оправдаться в арбитраже
22 Марта 2017, 16:00
Минздрав Мурманской области объяснил, что будет с медкабинетами в школах и детских садах
22 Марта 2017, 14:00
Мурманск: прогноз отключений на 22 марта
21 Марта 2017, 22:25
Две женщины пострадали на дорогах Мурманской области за сутки
22 Марта 2017, 10:54
Перерасчет платы за ЖКХ в период отсутствия жильца будут делать только при наличии счетчиков
22 Марта 2017, 16:10
 
 
 
 

Мы ВКонтакте

 
 
 
 

Найдите нас на Facebook

 
 
Следите за новостями на http://twitter.com/bportcom  
 
 
Главная » НОВОСТИ » В садово-огородном товариществе «Лукоморье» пожар
 
 
 
 
22 Марта 2017 года, 19:45

В садово-огородном товариществе «Лукоморье» пожар


КОЛЬСКИЙ РАЙОН/ 22 марта/ БИ-ПОРТ - На 29 километре автодороги Кола - Лотта пожар. Как сообщили «Би-порту» в диспетчерской, горит одноэтажное деревянное строение в садово-огородном товариществе «Лукоморье».

Если вы обнаружили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Shift + Enter.
 
 
 
 
    array(0) { }
 
 
 
 
 
 
Loading...
© ИА «Би-порт» 2005-2017
Сетевое издание Информационное агентство «Би-порт»
зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
29 января 2014 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-56871
Содержимое сайта «Би-порт» предназначено для детей старше 16 лет
ООО ИА «Би-порт»
183038, г. Мурманск, пр. Флотский, д. 3
тел.: +7 (8152) 42-03-24, 25-37-64
Электронная почта: info@b-port.com, reklama@b-port.com
Правила использования материалов сайта