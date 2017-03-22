Мурманск: прогноз отключений на 23 марта

МУРМАНСК/ 22 марта - В целях обеспечения надежной и качественной работы систем водо-, газо-, тепло- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 23 марта.
ОТ ГОРЯЧЕГО И ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ:
09.00 – 10.00 ул. Крупской, 29, 31
10.00 – 11.00 ул. Крупской, 42, 44, 46
ОТ ГАЗАСОНАБЖЕНИЯ:
09.30 – 16.00 ул. Аскольдовцев, 16, 26 (корп. 1)
ул. Сомова, 5, 6
ОТ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ:
13.00 – 15.00 ул. Бабикова, 6
О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.