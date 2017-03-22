Бесплатный семинар для руководителей, жаждущих роста своего бизнеса, пройдет в Мурманске

Продажи падают? Работники рассказывают «сказки»? Есть 2 пути. Первый - превратиться в Барона Мюнхгаузена и вытянуть себя за волосы из пучины. Второй - посетить бесплатный семинар и узнать все об автоматизации бизнеса.
Только здесь, потратив всего 4 часа своего времени, вы узнаете:
- как с помощью телефонии и CRM допускать минимум ошибок при обслуживании клиента;
- как добиться 100% взаимопонимания между сотрудниками;
- как согласовать 5 договоров за 20 минут и не упустить прибыль;
- что делать, если у вас 57 отделов и один номер телефона;
- как правильно автоматизировать бизнес-процессы.
Семинар «Как навести порядок в рабочем хаосе? 12 инструментов современного бизнеса» пройдет 6 апреля в ГДЦ «Меридиан» по адресу: Мурманск, ул. Воровского, д.5/23. Посмотрите программу семинара и зарегистрируйтесь!
Семинар будет полезен, если вы:
- Устали от рутинной работы;
- Готовы к технологическим переменам;
- Хотите автоматизировать рабочие процессы;
- Желаете занять лидирующие позиции на рынке;
- Устали догонять конкурентов.
Первые лица консалтинговой компании «КОСАС», которые занимаются автоматизацией уже более 10 лет поделятся своим опытом решения проблем при наведения порядка в компании.
В семинаре необходимо принять участие, потому что:
- Вы хотите уйти в долгожданный отпуск, не переживая, что ваш бизнес разрушится;
- Только вы способны поменять что-то в компании и заставить бизнес расти;
- Вы жаждете перемен и понимаете, что без интернет-технологий вам не справиться
Количество мест ограничено посмотрите программу и регистрируйтесь сейчас.
Вопросы по семинару Вы можете задать по телефону +7(8152) 655-217.