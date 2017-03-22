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Жизнь в Мурманске


Сари
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Татьяна Сахневич
Татьяна Сахневич:

Сегодня мы беседуем с Татьяной Александровной Сахневич – директором Северо-Западного института Московского гуманитарно-экономического университета, вуза который, уже 22 года готовит кадры для Мурманска и всего Северо-Западного региона

Павел Ченский
Павел Ченский:

В прошлом году специалисты Центра занятости населения города Мурманска сосредоточили главные силы на содействии гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в подборе персонала. Итоги этой работы подводит директор учреждения Павел Ченский

Алексей Щербаков
Алексей Щербаков:

О планах градообразующего предприятия на текущий год, инвестпрограмме и социальной ответственности бизнеса рассказал исполняющий обязанности генерального директора «Олкона» Алексей Щербаков

Олег Бардов
Олег Бардов:

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Игорь Мелик-Гайказов
Игорь Мелик-Гайказов:

В январе традиционно вырисовывается картина того, как Ковдорский ГОК отработал в прошедшем году: посчитаны объемы, подведены итоги сделанного, определены задачи на будущее. О текущем состоянии дел и том, что ждет комбинат в ближайшем будущем агентству рассказал исполнительный директор предприятия Игорь Мелик-Гайказов

 
 
 
 

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Главная » НОВОСТИ » Бесплатный семинар для руководителей, жаждущих роста своего бизнеса, пройдет в Мурманске
 
 
 
 
23 Марта 2017 года, 09:00

Бесплатный семинар для руководителей, жаждущих роста своего бизнеса, пройдет в Мурманске


Продажи падают? Работники рассказывают «сказки»? Есть 2 пути. Первый - превратиться в Барона Мюнхгаузена и вытянуть себя за волосы из пучины. Второй - посетить бесплатный семинар и узнать все об автоматизации бизнеса.

Только здесь, потратив всего 4 часа своего времени, вы узнаете:

  • как с помощью телефонии и CRM допускать минимум ошибок при обслуживании клиента;
  • как добиться 100% взаимопонимания между сотрудниками;
  • как согласовать 5 договоров за 20 минут и не упустить прибыль;
  • что делать, если у вас 57 отделов и один номер телефона;
  • как правильно автоматизировать бизнес-процессы.

Семинар «Как навести порядок в рабочем хаосе? 12 инструментов современного бизнеса» пройдет 6 апреля в ГДЦ «Меридиан» по адресу: Мурманск, ул. Воровского, д.5/23. Посмотрите программу семинара и зарегистрируйтесь!

Семинар будет полезен, если вы:

  • Устали от рутинной работы;
  • Готовы к технологическим переменам;
  • Хотите автоматизировать рабочие процессы;
  • Желаете занять лидирующие позиции на рынке;
  • Устали догонять конкурентов.

Первые лица консалтинговой компании «КОСАС», которые занимаются автоматизацией уже более 10 лет поделятся своим опытом решения проблем при наведения порядка в компании.

В семинаре необходимо принять участие, потому что:

  • Вы хотите уйти в долгожданный отпуск, не переживая, что ваш бизнес разрушится;
  • Только вы способны поменять что-то в компании и заставить бизнес расти;
  • Вы жаждете перемен и понимаете, что без интернет-технологий вам не справиться

Количество мест ограничено посмотрите программу и  регистрируйтесь сейчас.

Вопросы по семинару Вы можете задать по телефону +7(8152) 655-217.

 

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