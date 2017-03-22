Палубные истребители Северного флота приступили к воздушным тренировкам

23 Марта 2017 года, 09:38

РОССИЯ/ 23 марта/ БИ-ПОРТ - Экипажи палубных истребителей Су-33 корабельного истребительного авиаполка Северного флота приступили к первым тренировкам в воздухе в зимнем периоде обучения. Об этом «Би-порту» сообщили в пресс-службе Северного флота.

Первые лётные смены состоялись с аэродрома в Мурманской области в светлое время суток. Летчики выполнили задачи одиночного пилотирования и взаимодействия в группе. Также они отработали тактику ведения воздушного боя и нанесения удара по наземным объектам с различных высот.

Полёты совершаются без вооружения только в целях совершенствования пилотажных навыков. Однако, курсом подготовки предусмотрены и боевые упражнения. Также в рамках подготовки лётчики отработают взлёт и посадку на тренажёр НИТКА, имитирующий полётную палубу ТАВКР «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов».