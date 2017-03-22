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Главная » НОВОСТИ » Имущество мурманской авиакомпании «Арктика» арестовано
 
 
 
 
23 Марта 2017 года, 09:52

Имущество мурманской авиакомпании «Арктика» арестовано


МУРМАНСК/ 23 марта/ БИ-ПОРТ – У авиакомпании «Артика» есть 10 дней для погашения задолженности по заработной плате в 17 миллионов рублей. В отделе судебных приставов находится сводное исполнительное производство в отношении одного из мурманских авиационных предприятий о взыскании задолженности в пользу различных представителей. В его состав входит 314 исполнительных производств, на сумму более 169 миллионов рублей, из них 168 – о взыскании задолженности. По информации «Би-порта», речь предположительно идет об ООО «Авиакомпания «Арктика».

В отношении организации летом 2016 года было возбуждено уголовное дело за уклонение от уплаты налогов.

Годом ранее в отношении генерального директора компании завели дело об административном правонарушении, тогда работники были не согласны переходить на новую систему оплаты труда.

«Мы категорически не согласны с новыми правилами. Новое положение не предусматривает оплату за фактически отработанный налет часов, оплату за дежурства и нахождение в резерве, доплату за питание. Оно ведет к снижению заработной платы, в положении не учитывается квалификация летного состава, что приводит к «уравниловке». Вводится оплата за разъездной характер работ, плюс оклад», – рассказал в то время агентству старший бортовой механик летного состава Евгений Чабанюк.

Проверка прокуратуры выявила задолженность перед 53 работниками авиапредприятия, на начало октября 2015 года она составила более трех миллионов рублей.

Сейчас авиакомпания является собственником девяти воздушных судов, семь из них находятся в аренде.

«Судебные приставы в Ловозерском и Терском районах незамедлительно наложили аресты на недвижимое имущество, принадлежащее должнику, а именно на док, центр заправки самолетов, аэродром, подъездную дорогу. В поселке Мурмаши арестован вертолет», – сообщили в УФССП по Мурманской области.

Отметим, что в Управлении судебных приставов отказались назвать компанию-должника, но сообщили, что за время ведения сводного производства в счет погашения задолженности по заработной плате взыскано более 8,8 миллионов рублей, из которого 38 исполнительных производств окончены фактическим исполнением. В данный момент на исполнении находится 130 исполнительных производств о взыскании заработной платы на сумму 8,7 миллионов рублей.

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