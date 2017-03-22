Сергей Иванов: «генеральная уборка» российских свалок продлится около 10 лет

23 Марта 2017 года, 10:27

РОССИЯ/ 23 марта/ БИ-ПОРТ — «Генеральная экологическая уборка» продлится в России около 10 лет. Об этом телеканалу «Россия 24» рассказал специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

«Ну, скажем так — лет десять. Она идет у нас в Арктике уже», - сказал Иванов, отвечая на вопрос, сколько времени он отводит на ликвидацию свалок в стране.

Напомним, что активная работа сейчас ведется в Арктике, поскольку после завершения хозяйственной деятельности в этом регионе остались свалки пустых бочек и другой мусор.

Последние годы в России действуют программы по ликвидации экологического ущерба: в частности, уже началась очистка Земли Франца-Иосифа. Программа рассчитана до 2025 года.

Кроме того, по мнению Иванова, наиболее острой проблемой экологии в России являются свалки твердых бытовых отходов.

«Самый острый вопрос экологии — это твердые бытовые или твердые коммунальные отходы. В этом вопросе накопилось огромное количество проблем, мы в этом плане сильно отстали от передовых стран мира», - считает Иванов.

Напомним, что полигон по обращению с ТКО будет построен в Мурманской области уже к концу этого года. Мурманская область станет одним из первых субъектов РФ, в которых начнется переход на новую систему сбора и утилизации отходов.

Фото: rgocenter.ru