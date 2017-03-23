Океанисты и прибрежники заключили трёхстороннее соглашение с норвежскими рыбаками

23 Марта 2017 года, 10:45

МУРМАНСК/ 23 марта/ БИ-ПОРТ – Руководители Союза рыбопромышленников Севера, Ассоциации прибрежных рыбопромышленников и фермерских хозяйств Мурмана и Союза Рыбаков Норвегии подписали трёхстороннее соглашение о сотрудничестве, а также обсудили план работ на 2017 год. Встреча состоялась 22 марта в рамках международной конференции «Рыболовство в Арктике: современные вызовы, международные практики, перспективы».

Ежегодное соглашение между норвежскими и российскими рыбаками играет ведущую роль в формировании политического климата в регионе. По словам председателя Союза промышленников Севера Владимира Григорьева, в этом году сотрудничеству исполняется уже 10 лет.

«Мы не только подписываем соглашение, но обсуждаем вопросы экологии, проблемы промысла, судостроения и состояния биоресурсов. Такое общение очень полезно, ведь мы делим общее море», - считает Григорьев.

По мнению председателя Ассоциации прибрежных рыбопромышленников и фермерских хозяйств Мурмана Анатолия Евенко, соглашение должно в первую очередь работать на пользу жителей Мурманской области.

«В этом проекте общее море и общие задачи, но главное — в нём просматривается человек. Наша главная задача — накормить по доступной цене наших жителей приморских территорий, то есть конечный результат — это продовольственная составляющая».

В этом году, как отметил руководитель Союза рыбаков Норвегии Хьель Хеннинг Ингебригстен, с норвежской стороны в Мурманск прибыла большая делегация.

«Это подчеркивает, насколько важным мы считаем данное сотрудничество. Мы сообща управляем нашими совместными запасами, и очевидно, что рыбная отрасль — это отрасль будущего», - считает Ингебригстен.