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Главная » НОВОСТИ » В «Колэнерго» завершились учения по ликвидации последствий нарушений электроснабжения потребителей
 
 
 
 
23 Марта 2017 года, 11:10

В «Колэнерго» завершились учения по ликвидации последствий нарушений электроснабжения потребителей


МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 23 марта/ БИ-ПОРТ - В филиале ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» (входит в ПАО «Россети») завершены двухдневные штабные учения по отработке действий при массовых отключениях электроснабжения.

В ходе учений особое внимание было уделено механизмам взаимодействия штабов филиала «Колэнерго» с ГУ МЧС РФ по Мурманской области, субъектами электроэнергетики, органами исполнительной власти, местного самоуправления, потребителями при угрозе нарушения электроснабжения, связанной с наступлением неблагоприятных метеорологических явлений и при ликвидации массовых отключений электросетевых объектов.

В работе штаба филиала «Колэнерго» приняли непосредственное участие представители главного управления МЧС России по Мурманской области, Мурманской областной электросетевой компании, Мурманскводоканала. На основании сценария учений обсуждались алгоритмы совместных действий, варианты координации работы предприятий и ведомств при нештатных ситуациях, первоочередные меры по обеспечению резервного электроснабжения социально-значимых объектов на период проведения ремонтно-восстановительных работ.

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