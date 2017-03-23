Мурманский журналист Михаил Нагибин пропал в Ивановской области

23 Марта 2017 года, 11:15

РОССИЯ/ 23 марта/ БИ-ПОРТ – В ноябре 2016 года бывший журналист мурманского телеканала был объявлен в розыск в Ивановской области. Местным сотрудникам полиции найти Михаила Нагибина, 1982 года рождения, не удалось. В связи с чем он был объявлен в федеральный розыск. В УМВД России по Мурманской области «Би-порту» сообщили, что в областной аппарат розыскного задания не поступало.

«Последний раз он вышел на связь 18 октября, позже удалил все профили в социальных сетях, сейчас ни один из его телефонных номеров не отвечает», – рассказала Мария Фрейман, которая работала вместе с Нагибиным на протяжении пяти лет.